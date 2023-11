Forum "G20 Compact with Africa" : L’UA appelle à une augmentation des flux financiers en Afrique - abamako.com

Forum "G20 Compact with Africa" : L'UA appelle à une augmentation des flux financiers en Afrique
Publié le mardi 21 novembre 2023

Azali Assoumani, président de l`Union Africaine

Le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, a plaidé à Berlin, le lundi 20 Novembre en faveur d'une augmentation des flux financiers vers l'Afrique lors d'une réunion du forum "G20 Compact with Africa".





Soulignant que la dette élevée entrave les investissements des États, il a appelé à l'assouplissement de cette contrainte. Bien que les investissements du G20 vers l'Afrique aient augmenté par rapport à 2019, ils restent en deçà du record de 53 milliards de dollars en 2017/2018.





Selon AfricaNews, Azali Assoumani a également insisté sur la nécessité d'une réforme du système financier mondial, affirmant que l'architecture actuelle désavantage l'Afrique.



“il faut dire que les lacunes actuelles du système financier constituent un obstacle majeur à la mobilisation des capitaux privés internationaux et au financement du développement de nos économies africaines. Je demande donc à nos partenaires du G20 d’appuyer l’appel de l’Afrique en faveur d’une réforme de l’architecture financière internationale et d’une gouvernance économique mondiale plus juste et plus inclusive.” a-t-il déclaré.





Enfin le dirigeant de l’UA a encouragé une compétition positive entre les partenaires, citant la Chine en tant que principal investisseur et partenaire commercial sur le continent.









