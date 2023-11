Mondial U17 - Indonesie 2023: Mali - France pour une place en finale - abamako.com

Mondial U17 - Indonesie 2023: Mali - France pour une place en finale Publié le mardi 28 novembre 2023 | FEMAFOOT

Mondial U17 - Indonesie 2023: Mali - France pour une place en finale

La sélection nationale cadette du Mali croisera le fer avec celle de la France pour une place en finale de la 19ème édition de la Coupe du Monde. Ce match sera certainement très rude entre les deux formations.



C’est la troisième fois que le Mali disputera une demi-finale de Coupe du monde de moins de 17 ans.

Ce mardi 28 novembre 2023 au Stadium Manahan de Surakarta, les protégés de l’ancien capitaine des Aigles tenteront de valider leur ticket de la finale face à une équipe de France qui n’a pas encaissé de but jusque-là.



En arrivant à ce niveau de la compétition, l’équipe nationale cadette a émerveillé les fans du ballon rond malien et comptent récidiver lors de ce match capital. Après leur brillante qualification face au Maroc 1-0, en quarts de finale, les Aiglonnets ambitionnent de jouer la finale. Cela passe par une bonne prestation ce mardi contre leur homologue de la France. En atteignant ce niveau, Ibrahim DIRRA et ses partenaires ont su franchir des obstacles. Ils comptent en franchir encore.



Pour ce faire, les nôtres dovent se concentrer sur le sujet. Ils doivent avoir un répondant physique, être premiers sur tous les ballons. La tâche sera certainement très rude face à une équipe française qui est bien en place physiquement avec une agressivité évidente Cette équipe française est aussi offensive et exploite beaucoup ses couloirs. Et les Aiglonnets doivent faire énormément attention à leur bastion défensif.



Malgré les qualités de l’adversaire en face, l’incontournable capitaine, Ibrahim DIARRA s’est dit confiant lors de la conférence de presse d’avant-match et s’attend à un grand match. « Ce n’est pas un match facile. C’est un match de Coupe du Monde en plus c’est la demifinale. Nous allons préparer ce match comme les autres. Car, nous avons préparé toutes les autres rencontres comme une finale. C’est une finale pour nous avant l’heure », a - til déclaré.