Conflit Palestino-Israélien: la Chine appelle à établir un "cessez-le-feu complet" Publié le vendredi 1 decembre 2023



Xi Jinping, Président chinois

La République populaire de Chine a appelé à l'établissement d'un " cessez-le-feu complet" dans le conflit qui oppose Israël à la Palestine.



" Les parties au conflit doivent mettre en œuvre effectivement les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du conseil de sécurité des Nations-Unies et appliquer immédiatement une trêve humanitaire durable et soutenue. Le conseil de sécurité doit, sur la base de la résolution 2712 répondre à l'appel de l'ensemble de la communauté internationale, exiger un cessez-le-feu complet et œuvrer à la désescalade du conflit", rapporte un document du ministère des Affaires Étrangères chinois transmis le vendredi 1er 2023 à Abidjan.net.



Par ailleurs, pour venir à bout de ce conflit, la Chine a fait plusieurs propositions.



Elle a notamment proposé, de protéger les civils, assurer l'assistance humanitaire, renforcer la médiation diplomatique et rechercher un règlement politique du conflit.



" Le conseil de sécurité des Nations-Unies doit faire valoir son rôle de médiation que lui confie la charte des Nations-Unies et demander aux parties au conflit de garder la retenue pour prévenir une application du conflit et préserver la paix et la stabilité au Moyen-Orient ", a estimé le document.



Auparavant, le document rappelle que le président chinois, Xi Jinping a lui-même indiqué à plusieurs occasions, l'impératif d'un " cessez-le-feu immédiat "dans ce conflit Israelo-Palestinien.



Depuis l'ouverture des hostilités entre Israéliens et Palestiniens début octobre dernier, le bilan humain s'élève à environ 1200 victimes côté israélien et près de 15.000 morts côté Palestinien dont plus de 6000 enfants selon le Hamas.



L.Barro