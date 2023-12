Alliance des Etats du Sahel : les Ministres des affaires étrangères recommandent aux Chefs d’Etat de l’AES la création d’une Confédération des trois pays - abamako.com

A l'issue de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'Alliance des Etats du Sahel ce vendredi 01er décembre 2023, les Ministres des Affaires étrangères des trois pays ont recommandé la création d'une Confédération. Ci-dessous le communiqué qui sanctionne leurs travaux.





1. Dans le cadre de la miseœuvre de la vision commune de Leurs Excellences LeCapitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l'Etat du BurkinaFaso: Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'Etat de laRépublique du Mali; et Le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Présidentdu Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef d'Etat de la République duNiger, la première réunion des Ministres des Affaires étrangères des Etats membres del'Alliance des Etats du Sahel s'est tenue à Bamako, les 30 novembre et 1 décembre2023.



2. Cette rencontre a été précédée, du 27 au 29 novembre 2023, de la réunion des Expertsdes Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité, de l'Economie et des Finances.



3. La réunion des Ministres des Affaires étrangères des Etats de l'AES avait notammentpour objectifs de décider des mesures appropriées pour l'opérationnalisationl'Alliance, y compris à travers l'adoption de protocoles additionnels; de convenir d'unmécanisme de coordination de l'action politique et diplomatique des Etats membres del'AES; et de déterminer les modalités nécessairesrenforcement de l'intégrationentre le Burkina, le Mali et le Niger.



4. Dans la même dynamique, les Ministres de l'Economie et des Finances des trois paysont tenu à Bamako, le 25 novembre 2023, la « Réunion ministérielle de l'AES sur leDéveloppement Economique dans l'espace du Liptako-Gourma». Cette rencontre aformulé des recommandations pour favoriser le développement économique de l'AES.notamment la réalisation de projets structurants dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, des transports et de la sécurité alimentaire. Les Ministres de l'Economieet des Finances ont en outre recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'unebanque d'investissement de l'AES ainsi que la miseplace d'un comité chargéd'approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire.



5. Présidée par Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affairesétrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, la réunion desMinistres des Affaires étrangères de l'Alliance des Etats du Sahel a enregistré laparticipation de Son Excellence Madame Olivia Ragnaghnewendé ROUAMBA.Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabé del'Extérieur du Burkina Faso: et de Son Excellence Monsieur Bakary YaouSANGARE, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens àl'Extérieur de la République du Niger.



6. Les membres du Gouvernement ci-après de la République du Mali, ont assisté à lacérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle: le Ministre d'Etat, Ministre deI'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement;le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants: le Ministre de la Sécurité et dela Protection civile: le Ministre de l'Economie et des Finances: et le Ministre desMaliens Etablis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine.



7. Au cours de la réunion ministérielle, les Ministres ont salué les succès significatifsenregistrés par les Forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger,dans le cadre de la lutte commune contre le terrorisme et l'insécurité. Ils ont saisi cetteoccasion pour rendre hommage à toutes les victimes, civiles comme militaires, de lacrise au Sahel. De manière spécifique, les Ministres burkinabé et nigérien ont réitéréleurs félicitations aux Forces Armées maliennes pour la reprise historique et héro quede Kidal. Ils ont salué cette étape importante dans le processus de restauration de laprésence et de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire du Mali.



8A la suite de la cérémonie d'ouverture, les Ministres ont entendu la présentation durapport des Experts et pris acte de son contenu. Ils ont accueilli favorablement larecommandation d'élargir les objectifs de l'AES aux domaines de la diplomatie et dudéveloppement économique, répondant ainsi à la vision réaffirmée des Chefs d'Etat destrois pays de renforcer leur alliance stratégique.



9. Les Ministres ont recommandé de favoriser la participation des élus, des femmes, desjeunes et de la société civile aux initiatives de l'AES.



10. Au cours de leurs délibérations, les Ministres ont réitéré leur ferme détermination deconsolider les liens séculaires qui unissent les trois pays, à travers une intégrationpolitique et économique renforcée. Ils ont réaffirmé leur attachement à hisser le cadreformel des relations institutionnelles entre le Burkina, le Mali et le Niger, à la hauteurdes liens particuliers qui unissent déjà leurs Peuples, et conformément à la visioncommune de leurs Chefs d'Etat.



11. Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs.mais aussi, et surtout, conscients du formidable potentiel de paix, de stabilité, de forcediplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée, lesMinistres, prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l'espace AES, et guidés par l'ambition de parvenir, à terme, à une Fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommandent aux Chefs d'Etat de l'AES la créationd'une Confédération des trois pays.



12. Au terme de leurs travaux, les Ministres ont adressé une motion spéciale deremerciements à Son Excellence Le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition,Chef de l'Etat de la République du Mali pour l'hospitalité chaleureuse etauthentiquement sahélienne dont ils ont bénéficié et salué la vision éclairée etl'engagement patriotique des trois Chefs d'Etat..



Fait à Bamako, le 1 décembre 2023



Pour le Burkina Faso



Pour la Répybligue du Mali



Pour la République du Niger



S.E. Mme Olivia RagnaghnewendésMinistre des Affaires étrangères, de la



S.E. M. Abdoulave DHOP Ministre des Affaires étrangèreset de la Coopération internationale



S.E. M. Bakary Yaou SANGAREMinistre des Affaires étrangères, dela Coopération et des Nigériens àl'Extérieur