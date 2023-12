Affaire Youssouf Tapo en Côte d’Ivoire : Les proches craignent une “Soroïsation” de l’affaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Affaire Youssouf Tapo en Côte d’Ivoire : Les proches craignent une “Soroïsation” de l’affaire Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Mali Tribune

Tweet

Un artiste malien du nom de Youssouf Tapo a été interpelé en Côte d’Ivoire depuis le 11 novembre 2023. La semaine dernière, son manager, Papa Konta, et son distributeur manager, Drissa Diallo, étaient face à la presse pour apporter plus de lumière sur l’affaire à travers une conférence de presse au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba.



Simple coïncidence ou pur hasard ? Juste après les rumeurs de relations entre l’ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro et les autorités de la Transition au Mali, l’artiste malien Youssouf Tapo s’est trouvé interpellé en Côte d’Ivoire avec sept autres personnes proches de lui. Pis, l’artiste en question est reconnu pour son engagement patriotique dans toutes ses chansons, selon ses fans. Youssouf Tapo est introuvable par ses amis et par les autorités consulaires maliennes en Côte d’Ivoire, a confié Drissa Diallo, son distributeur manager.



A ce jour, certains proches de l’artiste craignent une “Soroïsation” de l’affaire. Il s’agit de ne pas classer l’affaire dans cette histoire de mésentente entre l’ancien Premier ministre Guillaume Soro, jugé proche des dirigeants maliens, et les autorités ivoiriennes, nous a confié un membre de son staff avant de rassurer que Youssouf n’est pas de ce genre.



“Il n’a jamais fait la prison et ne s’est jamais trouvé impliqué dans des histoires pas catholiques”, a assuré un ami d’enfance de l’artiste, pour dire qu’il était en Côte d’Ivoire pour organiser un concert. “Chose qu’il a toujours faite. Youssouf n’était pas à son premier concert en Côte d’Ivoire”, a-t-il martelé.



Les conférenciers ont expliqué que l’artiste a été arrêté avec son hôte en Côte d’Ivoire, le parrain de son événement et des visiteurs qui étaient avec lui au moment des faits. Ils sont au total, huit personnes interpellées. Ils ont fait savoir qu’aucun membre de son staff n’a été interpellé car son staff logeait ailleurs. “Pour le moment, rien n’a fuité. Personne n’a eu accès à lui. On ne sait pas ce qu’on lui reproche”, a martelé son manger distributeur, Drissa Diallo.



Koureichy Cissé