Seize jours d'activisme : Womanager perpétue la tradition Publié le jeudi 7 decembre 2023

Dans le cadre des 16 jours d’activisme, Womanager, pour perpétuer la tradition, a organisé un panel autour du thème “Combattre les violences sexuelles et sexistes en donnant la parole aux filles déplacées en situation de handicap”.



Il s’est tenu ce 1er décembre 2023 au siège de Womanager, une initiative qui rentre dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre les Violences basées sur le genre (VBG). Il est célébré chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Le thème mondial de 2023 est “Tous unis ! Investir pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles” avec le slogan orangez le monde.



Appuyé par l’ambassade du Canada au Mali qui a honoré le panel de par la présence de Mawiya Abdourahman, conseillère politique et chargée d’affaires, “cette activité, initiée par Womanager et soutenue par l’ambassade Canada au Mali, s’inscrit dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les VBG et nous offre une occasion de dénoncer, de prendre la parole, de s’informer et de renouveler notre engagement à mettre fin aux VBG sous toutes ses formes”, a-t-elle déclaré.



Les panelistes étaient majoritairement des femmes, toutes des experts de la question des VBG ou ayant été victimes. Mariam Sokoré, chargée de communication de l´Association des handicapés. “Je pense qu’il existe un lien entre le handicap et les VBG. Les femmes handicapées sont la plupart du temps victimes de tous les types de VBG. Nous avons besoin d´être nous-mêmes. Rien pour nous sans nous, il faut être handicapé pour savoir ce que nous vivons. Nous comprendre, c’est nous aider aussi”, a-t-elle confié.



Le panel a pris fin par un cocktail et des séances de photos.



Oumou Fofana