Lettre à grand-père : La démocratie reste la meilleure Publié le jeudi 7 decembre 2023 | Mali Tribune

Oui grand-père ! Le régime démocratique reste le meilleur en politique. Le régime le plus attrayant et rassurant ! Oui grand-père ! En démocratie, on sait comment acquérir, exercer et quitter le pouvoir dans les règles de l’art. Le pouvoir devient une chaine où chaque maillon porte sa portion de force et de capacité, et l’exerce sans aucune ambiguïté.



Une fois le président est élu, il devient chef de l’administration civile et militaire. Il nomme et met fin aux fonctions sans rendre compte à qui que ce soit. Le pouvoir administratif et de gestion lui appartient. En dernier lieu, il est le seul chef et les décisions lui reviennent. Ses pouvoirs discrétionnaires le protègent. Et il fait et défait l’administration. Sans aucune crainte !



Un président élu en démocratie n’a pas besoin des beaux yeux d’autrui. Il décide librement dans l’armée et au civil. Il ne craint aucune humeur et ne satisfait aucune émotion. S’il pense qu’il est nécessaire de relever quelqu’un, il le fait. Il a le pouvoir et n’a pas besoin de faire de la magie pour illusionner qui que ce soit. Il nomme et démet qui il veut. Un président en démocratie.



Oui grand-père ! En démocratie, c’est le pouvoir qui arrête le pouvoir et non les hommes. Chaque maillon de la chaine a un rôle crucial à jouer dans l’équilibre social. Des syndicats pour contrer les patrons. La justice pour dire le droit. Et le droit pour fixer les limites, les libertés et les devoirs. Personne n’abuse et le juge tranche.



L’opposition est garantie et protégée pour qu’il ait confrontation et que de la confrontation jaillisse la lumière. Le droit à l’association, à la marche et aux revendications sans permission de qui que ce soit est garanti afin d’orienter les grandes politiques vers l’avenir. Elle donne le droit de marcher sans permission et garantit la liberté d’expression.



Oui grand-père ! La démocratie ne donne pas l’électricité mais elle donne le droit d’aller au boulevard pour demander l’électricité sans aucune crainte. La démocratie permet de dénoncer pour qu’on apporte le changement. Les députés interpellent, les associations alertent, les leaders avertissent et le peuple impose sa volonté. C’est ça la démocratie !



Oui grand-père ! C’est la démocratie qui fait de la rivalité politique, l’opposition et la majorité, là où tout le reste juge 5e colonne, 18e vertèbre, apatrides, “faso den jugu”. La démocratie ouvre le débat pour que la lumière soit. La démocratie, c’est un président, des députés, des sénateurs, des maires, des juges et des ministres. Une chaine, plusieurs maillons !



Si la nuit des coups d’Etat ou tentatives est la pire nuit de l’existence d’un pays, la nuit de l’élection présidentielle est une fête. Une fête démocratique, où des rivaux s’embrassent et vont jusqu’à se féliciter. Oui la démocratie, c’est la garantie de la stabilité pour les investisseurs, c’est l’invitation aux bailleurs de venir planter leur argent pour qu’il germe.



A mardi prochain pour ma 226e lettre. Inch’Allah !



Lettre de Koureichy