Promotion de la démocratie et participation citoyenne : la Trijeud Mali tient son 4ème Agora de droit

La Tribune Jeune pour le Droit de l’Homme au Mali (Trijeud Mali), a organisé le samedi 9 décembre 2023 son 4 ème saison de l’Agora du droit à l’hôtel Maëva de Bamako en présence du secrétaire politique du parti Yelema et de la présidente de la Trijeud Mali. Le thème de cette 4è édition est ’’démocratie : la participation citoyenne des jeunes et femmes à la vie publique et le contrôle citoyen des actions des institutions publiques droit et devoir ’’



Ce projet Agora du Droit de la Trijeud Mali qui s’inscrit dans le cadre du projet d’appui pour la promotion des droits humains et la démocratie financé par le NED vise à créer un espace d’échange, de débat, de partage et de bonnes pratiques entre praticiens du droit en vue de propulser une dynamique favorable à l’abandon des mauvaises pratiques, de se favoriser une dynamique de citoyenneté et de promotion d’une démocratie et de renforcer les relations de collaboration avec les acteurs de justice.



’’ L’Agora du droit se veut être aussi une opportunité pour les acteurs, de comprendre les réalités diverses liées au domaine du thème abordé ; de capitaliser les bonnes pratiques ; de faire des propositions et des recommandations dans le cadre de la démocratie participative, encourager et inciter les jeunes à être des citoyens modèles, promouvoir le développement des jeunes sur tous les plans ’’ a affirmé la présidente de la Trijeud.



Il faut noter que La tribune Jeune pour le Droit Mali (Trijeud Mali) est une association de jeunes juristes et qui a pour mandat d’appuyer les actions des autorités nationales et de la communauté internationale dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l’homme, de la démocratie de l’état de droit et au renforcement des capacités intellectuelles et professionnelles des jeunes.



A.B