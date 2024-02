Rendez-vous annuel des investisseurs en Afrique du Sud ‘’INDABA MINING’’ Madame Fatoumata Niane Batouly confirme son rang de grand manager - abamako.com

Fatoumata Niane Batouly CEO TOULIS GROUP parmi les grands investisseurs miniers d'Afrique.

Le groupe TOULY’s est une référence dans les secteurs des Mines et des Industries Extractives, ayant une solide expérience dans le domaine.



Le Groupe Touly’s est représenté par sa Présidente Fondatrice Mme Fatoumata NIANE à cette rencontre de haut niveau du donner et du recevoir pour la promotion du potentiel minier Africain.

Seront aux centres des échanges les métaux essentiels pour assurer la transition énergétique et les technologies vertes.



Selon l’ Agence internationale de l’énergie (AIE) , la demande en lithium, cobalt , et autres minéraux clés, pourrait être multipliée par six d'ici à 20 ans.



Malgré une baisse ces dernières années des investissements pour l’exploration sur le continent, les experts restent confiants. La tendance va s’inverser, étant donné l’appétit pour les minerais essentiels à la transition énergétique.



Tous les acteurs du secteur mettent désormais en avant leurs « ESG », les critères environnementaux, sociaux, et de gouvernance , pierre angulaire d'un développement minier africain dans de bonnes conditions. Pour les organisateurs, le thème de cette année vise à encourager et soutenir le changement dont l'industrie minière africaine a besoin pour aller de l'avant. "Parce que l’industrie se trouve aux premiers stades d’une perturbation, avec les progrès en matière de technologie, de santé et de sécurité, d’environnement et d’exploration pour n’en nommer que quelques-uns, nous pensons qu’il est

temps de mettre les vrais problèmes à l’ordre du jour en décrivant les véritables inhibiteurs d’investissement et comment ils en fin de compte, alimentent de nouvelles opportunités,"



Ce grand rendez-vous de la 30ème édition, des investisseurs miniers en Afrique " investing in Africain mining Indaba" 2024 , est une aubaine pour le Holding Toulys qui a été présent dans les précédentes éditions .



À noter que la Présidente Fatoumata BATOULY NIANE a participé à plusieurs rencontres be to be en marge des activités.



KAL HALDI



Triomphe