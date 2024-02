Football/ Match de classement : l’Afrique du Sud décroche la médaille de bronze de la CAN 2023 - abamako.com

Football/ Match de classement : l'Afrique du Sud décroche la médaille de bronze de la CAN 2023 Publié le samedi 10 fevrier 2024

Football/ Match de classement : l`Afrique du Sud décroche la médaille de bronze de la CAN 2023

Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud ont battu les Léopards de la République démocratique du Congo ( RDC) au terme d'un match de classement de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football disputé samedi soir au stade Félix Houphouet-Boigny d'Abidjan qui s'est soldé par le score de (6-5) aux tirs au but.



L'Afrique du Sud qui occupe ainsi la troisième place avec cette victoire décroche la médaille de bronze de la compétition.



Avant la séance des tirs au but, les deux équipes s'étaient neutralisées (0-0) au terme du temps réglementaire.



La finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football opposera le dimanche 11 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé, la Côte d'Ivoire au Nigéria.



L.Barro