CAN23 : Face au Nigeria en finale le coach Faé Emerse entend assurer une maîtrise du jeu

Bouaké/Quart de finale CAN 2023: Conférence de presse du coach des Éléphants avant la rencontre contre le Mali

Abidjan le 3 février 2024 .Le coach des Éléphants de Côte d`Ivoire Faé Émerse a tenu une dernière conférence de presse avant la rencontre contre l`équipe du Mali en phase de quart de finale de la Coupe d`Afrique des nations (CAN 2023) qui aura lieu le samedi 3 février 2024 au stade de la paix de Bouaké. Tweet

« Nous avons là une belle opportunité pour mettre une autre étoile sur le maillot ivoirien [..] Le fait que le Nigeria nous est battu en phase de poule est une nouvelle motivation pour nous dans la mesure où nous savons désormais ce qu’on doit faire», a rassuré le coach ivoirien, Emerse Faé qui était face à la presse ce samedi 10 février 2024 à Abidjan-Treichville.



À la veille de la finale de la 34 ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire 2023, le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, Emerse Faé qui avait à ses côté son attaquant Sébastien Haller s’est montré particulièrement rassurant. Pour lui, la principale leçon que le staff technique et d’encadrement tire de la défaite face au Nigeria en poule, « c’est de se focaliser sur nous même, sur notre jeu tactique et avoir la maîtrise du match ».



Même si le coach ivoirien avoue que le Nigeria qui a fait un parcours sans faute, contrairement à son équipe qui a eu un début de compétition quelque peu difficile. « Mais nous sommes montés en puissance match après match. Et donc sur le plan psychologique et mental, je peux dire que nous sommes à égalité. Nous méritons d’être en finale. », a-t-il déclaré.



Selon lui, après le match contre la RD Congo en demi-finale, son effectif a eu des pépins physiques. « Mais comme je ne cesse de répéter, nous sommes un groupe de 27 joueurs. Je connais bien cette équipe des Éléphants. Après tout ce qui est arrivé, nous avons cherché à recréer la bonne ambiance et un bel état d’esprit dans le groupe. », indique M. Faé.



Sébastien Haller a pour sa part assuré que forcément le match sera relevé. « À nous de savoir desserrer leur ligne défensive et profiter de leur faiblesse que je ne vais pas étaler ici et faire un bon match. Il nous revient de tout donner et de ne rien regretter. », a déclaré Sébastien Haller.



Cyprien K.