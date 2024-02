CAN 2023: le Congo dénonce le "mauvais traitement" de ses supporters à Ebimpé et appelle à boycotter la CAF - abamako.com

CAN 2023: le Congo dénonce le "mauvais traitement" de ses supporters à Ebimpé et appelle à boycotter la CAF
Publié le samedi 10 fevrier 2024

Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a exprimé sa “totale désapprobation” concernant le “mauvais traitement réservé aux supporters” de la RDC lors de la demi-finale contre la Côte d’Ivoire. Il a notamment déploré la "réduction" d'espace non réservé dans les tribunes et l'interdiction d'accès à divers supports permettant de dénoncer “l'agression rwandaise” en RD Congo.



En réaction à cette situation jugée “outrageante”, le porte-parole du gouvernement a annoncé lors du compte rendu du conseil des ministres du vendredi 9 février 2024 que “notre équipe nationale ne participera plus, jusqu'à nouvel ordre, à toute activité ou initiative de solidarité portée par la CAF”.



Par ailleurs, selon le porte-parole, le président de la République Félix Tshisekedi, a ouvert un débat sur le déroulement du match entre la RDC et la Côte d'Ivoire ainsi que sur la couverture médiatique de certains médias.

Le conseil des ministres a adressé "une sévère mise en garde" , notamment à France 24 et à d'autres médias, pour la diffusion de certaines informations pendant cette compétition qui ont “porté préjudice” à l'image de la République démocratique du Congo.





L.L