© AFP par ISSOUF SANOGO

Football/CAN 2023 : la Côte d’Ivoire sacrée championne d`Afrique

La sélection ivoirienne de football a remporté le dimanche 11 février 2024 la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations ( CAN) de football en battant les Super Eagles du Nigéria sur le score de (2-1) au terme d’une finale âprement disputée au stade olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé dans la banlieue nord d’Abidjan.



La Côte d’Ivoire obtient ainsi son troisième titre de champion d’Afrique après 1992 au Sénégal et 2015 en Guinée Équatoriale.



Cette affiche opposant la Côte d’Ivoire au Nigéria qui, s’est déroulée devant un parterre de personnalités dont le couple présidentiel ivoirien, a tenu toutes ses promesses.



La première mi-temps de cette rencontre a été nettement dominée par les poulains de Emerse Faé qui ont malheureusement manqué de réalisme devant les camp adverse.



Malgré leur infériorité technique lors de cette première période de la rencontre, Victor Osimhen et ses coéquipiers ont été les plus lucides en ouvrant ( 1-0, 38è mn) sur une erreur défensive ivoirienne grâce à son capitaine William Troost Ekong.



De retour de la récréation, les Éléphants de Côte d’Ivoire redoublent d’efforts et multiplient les offensives dans le camp des nigerians.

Le pressing ivoirien est récompensé par le but égalisateur ( 1-1, ) inscrit par Franck Kessié à la 62è minute.



Après cette égalisation, les nigerians jouent le tout pour le tout et se jettent dans la bataille offensive, mais butent sur une défense ivoirienne solide et disciplinée.



Les Éléphants de Côte d’Ivoire accentuent leur pressing et déploient leur jeu dans le camp adverse.



Franck Kessié et ses coéquipiers corsent finalement l’addition ( 2-1) grâce à Sébastien Haller ( 81ème mn).



C’est sur ce score de ( 2-1) à l’avantage des ivoiriens que l’arbitre a mis fin à la rencontre.



La Côte d’Ivoire a abrité la 34ème édition de la CAN du 13 janvier 2024 au 11 février 2024.



Vingt-quatre équipes africaines ont participé à cette compétition.

L.Barro