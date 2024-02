Football: clôture de la 34ème édition de la CAN à Abidjan dans une ambiance des grands jours - abamako.com

Le rideau est tombé sur la 34ème édition

de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football le samedi 11 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé dans la banlieue nord d’Abidjan dans une ambiance des grands jours en présence du couple présidentiel ivoirien et d’un parterre de personnalités.



Devant un stade Alassane Ouattara plein comme un œuf, plusieurs artistes ivoiriens de renom dont Alpha Blondy, Roseline Layo, Didi B, Tamsir et la Team Paiya ont égayé le public, le tout dans une chorégraphie époustouflante.



La 34ème Coupe d’Afrique des Nations de football, l’un des plus grands événements sportif du continent africain, s’est ouverte le 13 janvier dernier en Côte d’Ivoire et a vu la participation de 24 pays africains.



La finale de cette compétition opposera, après cette cérémonie d’ouverture, la Côte d’Ivoire au Nigéria.



L.Barro