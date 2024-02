Côte d’Ivoire/ finale de la CAN 2023: Hommage des photographes-reporters à feu Nathan Koné, ex-journaliste-reporter à Abidjan.net - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Côte d’Ivoire/ finale de la CAN 2023: Hommage des photographes-reporters à feu Nathan Koné, ex-journaliste-reporter à Abidjan.net Publié le lundi 12 fevrier 2024 | aBamako.com

© aOuaga.com par Franck N’Guessan

Can 2023: des photographes rendent hommage à feu Nathan Koné

Abidjan le 11 février 2024: Les photographes de la 34e Coupe d`Afrique des Nations ont rendu un hommage vibrant à feu Nathan Koné lors de la finale Côte d`Ivoire vs Nigéria à Ebimpé. Tweet

Des photographes-reporters ont rendu un hommage dans la soirée du dimanche 11 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé ( Nord d'Abidjan) à leur confrère feu Nathan Koné dit Atapointe, ex-journaliste reporter d'images ( JRI) de Abidjan.net décédé le 29 décembre dernier à Abidjan.



C'était lors de la finale de la 34ème Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football qui a opposé la Côte d’Ivoire au Nigéria.



Ces photographes-reporters, en mémoire à feu Nathan Koné, ont mis des bandeaux blancs pour sur leurs poignets pour certains et sur leurs têtes pour d'autres, pour exprimer leur compassion à la famille de l'illustre disparu qui lui-même, passionné de journalisme sportif, a couvert plusieurs éditions de la CAN.



"Depuis le début de cette compétition, il n'a pas été là physiquement. Du ciel, nous te savons parmi nous .....grand photographe Reporter @atapointe ...

Aujourd’hui 11 Février 2024, date de clôture de la compétition TotalEnergies Africa Cup of Nations, date du 40ème jour de ton décès... Pour la finale de la CAN 2023, ne l'oublions pas", a dit la photographe reporter Béatrice Nicole estimant que feu Atapointe " aurait voulu être là pour vivre ce moment magique ".



La Côte d’Ivoire a battu dimanche soir le Nigéria ( 2-1) au terme de la finale de la 34ème CAN remportant ainsi pour la troisième fois cette compétition.



Feu Nathan Koné dit Atapointe est décédé le 29 décembre dernier à Abidjan des suites d'une longue maladie.

Il était le chef du service Production de Abidjan.net, le site d'information le plus populaire de Côte d'lvoire.

L.Barro