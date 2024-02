Réunion des ministres de l’AES : les experts balisent le terrain à Ouagadougou - abamako.com

Publié le lundi 12 fevrier 2024

© Autre presse par DR

Réunion des ministres de l’AES : les experts balisent le terrain à Ouagadougou

L’ambassadeur Issa BORO, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a présidé ce lundi 12 février, l’ouverture officielle de la réunion des hauts fonctionnaires, en prélude à la rencontre des ministres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) prévue le jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou.



Durant trois jours, les experts des trois pays que sont le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger vont plancher sur plusieurs points à l’ordre du jour, notamment les textes encadrant l’AES et la création de la Confédération regroupant les trois pays.



« J’invite les experts de nos trois pays, à travailler dans un esprit de fraternité et de convivialité, et sans complaisance aucune, sur les documents que nous aurons à analyser durant ces trois jours, en n’ayant à l’esprit que l’intérêt supérieur de nos populations respectives » a indiqué monsieur l’ambassadeur Issa BORO, chef de la délégation du Burkina Faso.



De leurs cotés, le chef de délégation de la République du Niger monsieur l’ambassadeur Ousmane ALHASSANE et celui de la République du Mali monsieur Mohamed TRAORE, ont salué l’accueil chaleureux à eux réservé, et loué l’engagement des plus hautes autorités des trois pays de l’AES, dans la dynamique de création des conditions pour une stabilisation et un développement de la région au sein de la Confédération souhaitée de l’Alliance des Etats du Sahel (AES)