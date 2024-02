Alliance des Etats du Sahel : des hauts fonctionnaires en conclave sur l’opérationnalisation de la Confédération - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Alliance des Etats du Sahel : des hauts fonctionnaires en conclave sur l’opérationnalisation de la Confédération Publié le lundi 12 fevrier 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Réunion des ministres de l’AES : les experts balisent le terrain à Ouagadougou

Tweet





Les travaux préparatoires de la réunion des Ministres de l’Alliance des États du Sahel, se sont ouverts ce lundi 12 février 2024 à Ouagadougou, sous la co-présidence des chefs de délégation du Burkina, du Mali et du Niger.



Après l’étape de Bamako, marquée par la tenue de la réunion des Ministres chargés des questions de développement économique ainsi que de la rencontre des Ministres chargés des Affaires étrangères, le rendez-vous des Hauts Fonctionnaires à Ouagadougou vise essentiellement à formaliser l’élargissement des objectifs de l’Alliance des États du Sahel aux domaines de la coordination diplomatique et du développement économique. Cette réunion ministérielle vise également à envisager les modalités de création de la Confédération des États du Sahel.



Dans cette perspective, les Chefs de délégation des trois pays ont, dans leurs discours d’ouverture, engagé les Hauts fonctionnaires à travailler, dans un esprit de fraternité et de convivialité, sur les projets de documents à soumettre aux Ministres.



A cet égard, les Hauts fonctionnaires vont, durant trois jours, élaborer plusieurs projets de textes en vue de l’opérationnalisation de la Confédération et d’une préparation adéquate de la réunion ministérielle ainsi que du Sommet des Chefs d’État.



M.S