Côte d'Ivoire/CAN 2023: les Éléphants présentent leur trophée au peuple ivoirien au Felicia après une parade à Abidjan

Côte d'Ivoire/CAN 2023: les Éléphants présentent leur trophée au peuple ivoirien au Felicia après une parade à Abidjan Publié le mardi 13 fevrier 2024

© aBamako.com par N`GUESSAN Franck

Can 2023. Cérémonie de présentation de trophée au stade Félix Houphouët Boigny

Abidjan le 12 février 2024. Les Eléphants de Côte d`Ivoire ont présenté le trophée ce lundi au stade Félix Houphouët Boigny. Tweet

Les Éléphants de Côte d’Ivoire, vainqueur de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football ont présenté lundi soir leur trophée au peuple ivoirien au stade Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan après une parade dans plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne.



Cette cérémonie festive, qui s’est déroulée dans un stade Félix Houphouet-Boigny plein comme un œuf, a enregistré la présence du Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé, des présidents d’institutions et plusieurs membres du gouvernement ivoirien.



A cette occasion, Max Alain Gradel et ses coéquipiers ont été longuement ovationnés à tour à tour par un public surexcité du " Felicia ".



Auparavant les champions d’Afrique 2023 de la CAN, ont paradé avec leur trophée dans des rues de la capitale économique ivoirienne accompagnés d’une foule de supporters.



La Côte d’Ivoire a remporté la 34ème Coupe d’Afrique des Nations de football en s’imposant ( 2-1) face au Nigéria à l’issue de la finale de cette compétition disputée le dimanche 11 février 2024 au Stade Alassane Ouattara d’Ébimpé.



Le mardi 13 février 2024, les Éléphants de Côte d’lvoire seront officiellement reçus au palais présidentiel d’Abidjan par le président ivoirien Alassane Ouattara.



La sélection ivoirienne, rappelle-t-on, a remporté trois éditions de la CAN à savoir celles de 1992, 2015 et 2023.



L.Barro