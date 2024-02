Des chancelleries au chevet du fait partisan au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Des chancelleries au chevet du fait partisan au Mali Publié le mardi 13 fevrier 2024 | Le témoin

© aBamako.com par Momo

Monument de la Paix (Bamako)

Tweet





Les chancelleries occidentales ne renoncent ni au retour à l’ordre constitutionnel au Mali, ni à la

réhabilitation des formations politiques dans le jeu public. À travers leur représentation diplomatique, certaines sont à pied d’œuvre auprès des états-majors de partis politiques pour prendre langue avec leurs leaders dans ce sens. Plusieurs formations parmi les plus influentes de la scène politique ont été récemment approchées par des services diplomatiques étrangers dans le cadre d’échanges ayant porté sur les modalités et moyens de ramener le fait partisan au cœur de la politique publique au Mali. De source bien introduite, une de représentations diplomatiques aurait même affiché sa disponibilité à déployer les moyens nécessaires pour aider au combat des formations politiques pour le retour à la normalité républicaine. Sauf qu’il nous revient de même source que la proposition n’a trouvé nulle part

preneur. Et pour cause : la crainte d’être indexé et ostracisé par le redoutable pouvoir militaire est passée par-là. Aucun acteur n’a voulu par conséquent s’engager dans l’aventure de porter le leadership d’une réhabilitation du fait partisan. Autant dire que l’effacement du politique au profit du tout militaire a de beaux jours devant lui et profite allègrement de la caution de ses principales victimes.