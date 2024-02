Choix de filière d’études au Mali : Des élèves du secondaire dans le désarroi ! - abamako.com

Choix de filière d'études au Mali : Des élèves du secondaire dans le désarroi ! Publié le mardi 13 fevrier 2024 | Le challenger

Par une lettre datée du 9 janvier 2024, la Directrice de l’Académie d’Enseignement de la Rive Droite de Bamako a interdit le changement de série en classe de terminale. Une décision qui intervient après trois mois de cours, plongeant, dans le désarroi total certains élèves désirant changer de séries après des échecs au baccalauréat.



Les lettres perdent de plus en plus de place au profit des sciences. Maintenant, il ne sonne pas bien dans les oreilles d’être littéraire. Certains parents ont du mal à accepter que leurs enfants s’orientent vers l’enseignement de la littérature, qui, selon eux, est une perte de temps. Et font tout pour les obliger à aller en classe de sciences, sans tenir compte de leurs capacités techniques à tenir le rythme, ni de la nécessité de leur faire bénéficier de l’accompagnement nécessaire. Il arrive aussi que, tout en étant bien qu’ils s’en sortiraient mieux dans les filières littéraires que scientifiques, certains élèves fassent comme les moutons de Panurge, en suivant leurs amis plus doués dans les séries sciences. Que de regrets après !



Si la 10è commune devrait en principe leur permettre de bien faire le choix de filière d’étude, tel n’est pas toujours le cas. On se rend compte de ce phénomène par les multiples demandes de changement de séries. Des candidats courageux, après trois tentatives, au baccalauréat scientifique, décident souvent de changer de séries.



Parmi les incongruités, il y a le cas de ces élèves qui rejoignent directement la classe Terminale en langues et litteratures, ignorant le programme de la 11è lettres. Par quelle magie voudraient-ils réussir au bac? Encore que ce «coq à l’âne», pratique courante, n’est pas conforme aux textes réglementaires de l’enseignement secondaire général.



Retour à la case départ



Ces pratiques ont été annulées après trois mois de cours par une lettre de la directrice l’Académie d’Enseignement de la Rive Droite, adressée aux proviseurs des lycées. Dans cette correspondance, elle rappelle les changements possibles et les dispositions qui régissent le processus, avant de mentionner l’impossibilité de changement de séries en classe de terminale secondaire.



Ainsi, les élèves sont- ils contraints pour le retour à la case départ et redoubler d’efforts pour rattraper le temps perdu.



Un choix réfléchi, succès garanti



Le mauvais choix peut-être la cause de l’échec scolaire, si l’intéressé ne dispose pas de compétences requises pour progresser dans les sciences. Il faut inviter les élèves à faire le choix selon leur compétence, et les parents de se garder de leur imposer un choix.



Broulaye Koné, Stagiaire