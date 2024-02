Hydrocarbures : le Niger va fournir du gasoil à ses voisins du Tchad, du Mali et du Burkina Faso - abamako.com

Hydrocarbures : le Niger va fournir du gasoil à ses voisins du Tchad, du Mali et du Burkina Faso Publié le lundi 19 fevrier 2024 | Agence Ecofin

Début novembre 2023, les autorités nigériennes avaient procédé à la mise en service de l’oléoduc avec le Bénin, en dépit des sanctions imposées au Niger par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Pour soutenir le Tchad, le Mali et le Burkina Faso dans leurs politiques de réponse à leurs besoins en énergie, le Niger va approvisionner ses trois voisins en gasoil. C’est ce qu’il ressort d’une réunion, samedi 17 février, à Niamey, entre les ministres de l’Énergie de chacun de ces États.



L’initiative est entérinée par un protocole d’accord signé par les parties prenantes. Les termes de cette entente concernant les volumes de gasoil à livrer, les délais et les canaux de livraison n’ont pas été précisés.



Toutefois, les parties prenantes ont évoqué la possibilité que le Togo, un autre voisin du Niger, rejoigne l’accord. Pour le moment, des négociations sont en cours avec les autorités togolaises en vue de l’intégration du pays au deal.



Cette initiative reflète une certaine ambition des pays participants à l’accord de renforcer leur coopération dans le secteur de l’énergie en l’occurrence. Depuis le coup d’État du 26 juillet 2023, et les lourdes sanctions économiques et financières qui lui sont imposées par la CEDEAO, le Niger met en œuvre une stratégie de diversification de ses partenaires.