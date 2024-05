Qu’est-ce qui se cache derrière la crise de l’électricité au Ghana ? - abamako.com

Qu'est-ce qui se cache derrière la crise de l'électricité au Ghana ? Publié le mercredi 1 mai 2024

Le Ghana est en proie à de graves pannes d’électricité qui affectent la vie quotidienne dans tout le pays. Le secteur de l’électricité, mal entretenu et sous-financé, a du mal à faire face à la situation.



Qu’est-ce qui a conduit à la situation actuelle ?



L’électricité ghanéenne est produite à partir d’un mélange de centrales au gaz naturel, d’énergie hydroélectrique, de pétrole et d’énergies renouvelables.



En 2021, 63 % de l’électricité ghanéenne provenait du gaz naturel, 34 % de l’hydroélectricité, 3 % du pétrole et moins de 1 % de l’énergie solaire, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).



Toutefois, au cours des deux dernières années, le pays est devenu plus dépendant du gaz car c’est un moyen plus efficace de produire de l’électricité que l’hydroélectricité.