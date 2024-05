La sénégalaise Ndèye Bineta Delphine NDIAYE, nommée Directrice de la Communication et des Relations Publiques de la BOAD - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La sénégalaise Ndèye Bineta Delphine NDIAYE, nommée Directrice de la Communication et des Relations Publiques de la BOAD Publié le mercredi 1 mai 2024 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Directrice de la Communication et des Relations Publiques de la BOAD

Tweet

Après quatorze ans au sein du groupe Orabank, Ndèye Bineta Delphine NDIAYE, change de cap. La sénégalaise a été désignée en tant que Directrice de la Communication et des Relations Publiques à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Cette nomination, effective depuis le 1er avril 2024, fait passer Ndèye Bineta Delphine NDIAYE du monde des banques commerciales à celui des banques de développement.



Elle succède à Monsieur Serge André-Philippe BOUAH, qui occupe désormais le poste de Directeur du département des Relations Institutionnelles de la Banque. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera responsable de l’élaboration des politiques et des procédures de communication, de marketing et de relations publiques de la Banque.



Titulaire d’une Maitrise de Sciences de Gestion, option Marketing Quantitatif International de l’Université de Cergy-Pontoise, Ndèye Bineta Delphine NDIAYE est une spécialiste du rebranding et des projets structurants de communication d’entreprise et de conduite du changement. Avec près de 25 années d’expérience professionnelle, elle a travaillé en France chez Eurosport International pendant 5 ans avant de retourner au Sénégal pour fonder sa propre société de création publicitaire en 3D. Par la suite, elle a occupé le poste de responsable communication à la CBAO de 2006 à 2009, où elle a supervisé le changement de nom de la CBAO en CBAO Groupe Attijariwafa bank. Avant sa nomination à la BOAD, elle a été Directrice de la communication du Groupe Orabank pendant 14 ans, où elle a dirigé la recherche du nom Orabank et coordonné les changements de nom de plusieurs institutions bancaires dans 12 pays.