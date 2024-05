Abus des groupes armés islamistes et milices ethniques : HWR appelle les autorités à enquêter de toute “urgence” - abamako.com

Abus des groupes armés islamistes et milices ethniques : HWR appelle les autorités à enquêter de toute "urgence" Publié le mercredi 8 mai 2024

© Autre presse par DR

Un Groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi)

Dans un rapport publié ce mercredi 08 mai, Human Rights Watch (HWR) a appelé le pouvoir de transition à enquêter de toute urgence sur les abus des groupes armés islamistes et milices ethniques contre les civils.



Selon les chiffres de l’organisation, “en janvier 2024, un groupe armé islamiste lié à Al-Qaïda a tué au moins 32 civils, dont 3 enfants, et incendié plus de 350 maisons dans le centre du Mali”.



Tandis que, une milice ethnique a tué au moins 13 civils, dont 2 enfants, enlevé 24 autres civils et pillé des biens et du bétail dans le centre du Mali en début janvier.



De plus, HWR a exhorté les caciques militaires de Bamako à poursuivre équitablement les responsables et assurer une meilleure protection à tous les civils en danger.



« Les groupes armés islamistes et les milices ethniques attaquent brutalement les civils sans crainte de poursuites », a déclaré Ilaria Allegrozzi , chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch.



Elle a également souligné que les autorités doivent agir pour mettre fin aux cycles meurtriers de violence et d’assassinats par vengeance et mieux protéger les civils menacés.





L.L