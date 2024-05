Première joueuse professionnelle de kora, Sona Jobarteh bouscule les traditions - abamako.com

Virtuose de la kora, un instrument à cordes ouest-africain, la Gambienne Sona Jobarteh est

devenue la première femme à en jouer professionnellement: un afront à la tradition qui

réserve cette pratique aux hommes griots, des passeurs d'histoire orale, pour préserver les

mystères de cet objet sacré.

Invitée au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) qui s'achève dimanche à

Abidjan, Sona Jobarteh est montée sur scène avec assurance, accompagnée de

percussionnistes, d'un balafoniste, d'un guitariste et d'un bassiste.

Dans un élégant ensemble en wax, les cheveux tressés et quelques bijoux, ses doigts ont

parcouru avec virtuosité les cordes métalliques de sa kora, tendues du haut d'un manche en

bois jusqu'à la partie plate d'une calebasse décorée. Ils créent des mélodies envoûtantes par

leur mélancolie et la répétition de certains rythmes.

"Le processus pour apprendre la kora a été diférent pour moi de ce qu'il a été pour les

hommes de la famille", explique-t-elle a l’AFP.

"La kora est un instrument social qu'on apprend au sein d'une communauté", mais en tant

que femme "il a été dificile pour moi d'être acceptée", raconte-t-elle.

"C'était devenu un parcours personnel", quelque chose de "très inhabituel par rapport à la

voie normale d'apprentissage de la kora en famille".

Sona Jobarteh est issue d'une famille gambienne de griots, des passeurs d'histoire transmise

de manière orale, au statut social très respecté, dont son grand-père, le maître de la kora

Amadu Bansang Jobarteh. Elle est également la cousine du prodige malien Toumani Diabaté.

"Je ne sais pas ce que c'était" mais "j'ai toujours été attirée" par la kora "et j'ai commencé à

jouer jeune", se souvient-elle.



"C'est vraiment quand j'avais environ 17 ans que j'ai commencé à la prendre comme quelque

chose dont je voulais faire ma profession", dit-elle: "j'ai commencé à beaucoup étudier avec

mon père, avec l'objectif d'être aussi bonne que je pouvais l'être avec cet instrument".

Sa persévérance, son succès international - comme son tube "Gambia" - et ses collaborations

avec des artistes renommés, ont ouvert la voie aux jeunes filles.

"Pour le moment, il est dificile de dire quel niveau d'impact que j'ai eu sur la tradition",

commente-t-elle.

- Inspiration -

Lorsqu'elle voit des jeunes "filles jouer de la kora", comme les élèves de l'académie qu'elle a

créée en Gambie, "c'est toujours, même pour moi, qui suis une femme (...) inhabituel" mais

aussi "incroyablement inspirant", se réjouit-elle.

"Je sens que quelque chose de très spécial est en train de se passer quand j'assiste à ces

cours (...) c'est le changement que nous commençons à voir", se dit-elle.

Sona Jobarteh "a démystifié cet instrument qui n'était réservé autrefois qu’aux hommes, et

aujourd'hui elle a pu montrer qu'une femme peut exceller. Elle est devenue un modèle pour

nous tous", assure Assétou Baguian, étudiante à l'Institut national supérieur des arts et de

l'action culturelle (Insaac), à Abidjan.

Astar - son nom de scène -, a commencé à étudier cet instrument en 2022.

"C'est devenu une grande passion. Au départ je chantais mais maintenant la kora a pris le

dessus", raconte-t-elle.

Quand elle joue, Astar se sent "hyper bien", "ça apaise mon âme", exprime-t-elle, se rêvant

"grande korafola" (joueuse de kora) sur "de grandes scènes".

"Dans mon entourage, je n'ai pas eu de critiques négatives" quand "j'ai choisi la kora" parce

que "j'ai emboîté le pas à d'autres femmes", analyse-t-elle.

Mais selon Sona Jobarteh, le problème "n'est pas juste d'être une femme, il s'agit aussi des

enjeux liés au fait d'être issu d'une famille de griots ou non". Si ce n'est pas le cas pour une

musicienne, il y a "un pas de plus" à faire.

Malgré les obstacles qu'elle a parcourus, elle estime que son statut de pionnière est "presque

accidentel".



La musicienne enchaîne les tournées internationales depuis plusieurs années: si cette avant-

gardiste a enfreint la tradition, c'est pour mieux la faire rayonner.



