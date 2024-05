Le Chef de Mission de EUCAP-SAHEL-MALI reçu en audience par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile - abamako.com

Publié le dimanche 19 mai 2024

Le Chef de Mission de EUCAP-SAHEL-MALI reçu en audience par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

Le Ministre de la Securité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine a reçu en audience, dans la mi-journée, le Chef de Mission de EUCAP-SAHEL-MALI, M.Perter KOLDING accompagné de certains de ses plus proches collaborateurs.



Les échanges ont, essentiellement, porté sur la collaboration entre Eucap-Sahel MALI et le Ministère de la Securité et de la Protection Civile. Dans ses propos liminaires, le Chef de Mission s'est réjoui, à quelques mois de la fin du mandat de Eucap-Sahel, de la qualité de cette collaboration qui a permis d'avancer sur plusieurs projets structurants se déclinant en construction d'infrastructures dédiées à la sécurité. Lesquelles infrastructures dont les finitions dans les meilleurs delais restent, selon le Chef de Mission, une de leurs préoccupations majeures. Il dira aussi que EUCAP-SAHEL-MALI travaille déjà sur des projets futurs à soumettre à son partenaire, une fois son mandat renouvelé. M.Peter KOLDING a rappelé l'état d'avancement des projets en cours et insisté sur la fluidité des échanges entre sa structure et le département. Pour terminer, et pour coller à l'actualité malienne, il dira que c'est avec un intérêt certain qu'il a suivi les recommandations du Dialogue Inter-Maliens qui, selon lui, comportent beaucoup d'aspects sécuritaires sur lesquels EUCAP-SAHEL-MALI pourrait apporter son appui dans le cadre de leurs mises en œuvre. Quant au Ministre de la Securité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, il a tout d'adord salué l'engagement et le soutien de EUCAP-SAHEL-MALI dans sa collaboration avec son département, notamment dans le domaine de la formation, de l'équipement et de la construction d'infrastructures.



<< Notre souhait est que EUCAP-SAHEL-MALI bénéficie d'un autre mandat, plus robuste, afin de nous accompagner davantage dans la montée en puissance des Forces de Défense et de Sécurité. Je suis d'avis avec vous qu'il est impératif de diligenter les dossiers. Nous avons besoin de cette fluidité. Par ailleurs, je le redis, la sécurité est une priorité pour nous. Rien n'est possible sans la sécurité. Raison pour laquelle nous continuons à construire des Commissariats de Police et des Brigades de Gendarmerie. Dans le cadre du maillage sécuritaire, nous sollicitons votre soutien et votre appui. Cependant, il est souhaitable que dans vos futurs projets, la Protection Civile soit intégrée, en pensant à la construction de Centres de Secours dans le cadre de la sécurité sociale. Pour notre part, nous avons aussi des propositions à vous soumettre dans le cadre des projets futurs. Nous vous remercions et vous félicitons pour tout ce que vous faites pour le département. Nous réitérons également notre disponibilité à travailler avec vous >> a-t il dit.