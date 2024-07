Qualité de l’eau : entre la SOMAGEP et son syndicat qui dit vrai ? - abamako.com

Qualité de l'eau : entre la SOMAGEP et son syndicat qui dit vrai ? Publié le vendredi 19 juillet 2024 | studio tamani

© Autre presse par DR

Distribution en eau potable

Depuis quelques jours, la qualité de l’eau fournie par la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP) fait débat. Dans une lettre d’information à la date du 18 juillet 2024, le comité syndical de la SOMAGEP a jugé la qualité de l’eau « impropre à la consommation ». Les responsables de la société réfutent cette information et affirment que « l’eau de la SOMAGEP est potable ».



Plusieurs preuves ont été mentionnées par le syndicat autonome de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable SASO dans sa note d’information adressée à sa hiérarchie. D’abord, le syndicat évoque les nombreuses plaintes des populations. Aussi, il s’appuie sur un rapport qui serait fourni par le laboratoire des eaux à la demande d’Eucap Sahel Mali signifiant que l’eau du robinet n’est pas « consommable ». Difficile toutefois de confirmer cette information puisque le laboratoire des eaux n’a pas répondu à nos multiples sollicitations.



Dans un communiqué, ce vendredi, la SOMAGEP a catégoriquement rejeté ces accusations de son syndicat. Selon la société, celui-ci serait « sous influence de force extérieure ». La SOMAGEP affirme que des analyses fréquentes sont effectuées par des laboratoires indépendants et accrédités. Elle rassure donc que « chaque goutte d’eau distribuée réponde aux normes internationales les plus strictes en matière de qualité et de sécurité ». Ses responsables disent s’en tenir également au communiqué et n’ont pas souhaité réagir.



Toutefois, selon le chargé de la communication de la SOMAGEP, « ces derniers temps avec les premières pluies, la turbidité de l’eau du fleuve est très élevée ».



En attendant un dénouement heureux, les populations ne savent plus à quel saint se vouer.



Prudence du côté de l’ASCOMA



L’association des consommateurs du Mali ASCOMA compte mener des actions après vérification des communiqués. Elle juge qu’elle exigera des sanctions si toutefois les faits sont confirmés après vérifications.