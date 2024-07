Microsoft : Banques, aéroports, entreprises... Ce que l’on sait de la panne qui frappe le géant de l’informatique partout dans le monde - abamako.com

Microsoft : Banques, aéroports, entreprises... Ce que l'on sait de la panne qui frappe le géant de l'informatique partout dans le monde Publié le vendredi 19 juillet 2024 | CNEWS

© Autre presse par DR

Depuis plusieurs heures, ce vendredi 19 juillet, des millions d’ordinateurs disposant du système d’exploitation Windows sont en incapacité de fonctionner. Une panne massive qui affecte les entreprises, notamment les aéroports, les banques ou encore les médias, signalée en Australie et jusqu’en Europe.



C’est un message d’erreur redouté par les utilisateurs de Windows qui a fait son apparition sur les écrans de millions de personnes à travers le monde.



Ce vendredi 19 juillet, une panne massive a été détectée sur la plate-forme de cybersécurité CrowdStrike, provoquant le célèbre «Blue Screen of the Death» sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows