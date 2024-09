CHAN 2024 : Les éliminatoires prévues en octobre ! - abamako.com

Publié le lundi 16 septembre 2024 | Sport Ivoire Ci

CHAN 2024 : Les éliminatoires prévues en octobre !

Deux ans avant la Coupe d’Afrique de nations (CAN) qu’ils coorganisent en 2027, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda vont avoir l’occasion de s’offrir une belle répétition. Comme pressenti depuis de longs mois, l’organisation du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) vient de leur être attribuée ou confirmée ce lundi 16 septembre. Et les éliminatoires se dérouleront dès la fin du mois d'octobre.



« Les éliminatoires auront lieu entre octobre et décembre », a annoncé le Camerounais Seidou Mbombo Njoya, quatrième vice-président de la CAF. Les premières qualifications démarreront entre le 21 et le 27 octobre.



La nouveauté au CHAN : les sélections pourront faire appel à n’importe quel joueur évoluant sur le continent africain alors qu’avant, seuls les joueurs des championnats locaux étaient éligibles.