Le comité international de la croix rouge, CICR organise un séminaire de 3 jours sur la chirurgie de guerre à la polyclinique des armées de Kati

Le comité international de la croix rouge, CICR organise un séminaire de 3 jours sur la chirurgie de guerre à la polyclinique des armées de Kati Publié le mardi 17 septembre 2024 | L'Alternance

Du 11 au 13 septembre 2024, la Polyclinique des Armées de Kati a abrité un séminaire sur la Chirurgie des blessés de guerre. Le choix du lieu pour abritant ce séminaire n’est pas fortuit, car l’Hôpital de Kati est la principale structure sanitaire de référence chargée de la PEC des blessés des forces Armées maliennes donc dans le but de l’amélioration de la qualité des soins appropriés aux patients, le CICR apporte son appui à travers les donations de matériels et le déploiement de son équipe chirurgicale mobile pour le renforcement des capacités du personnel soignant dans la pratique de la chirurgie de guerre. Ce séminaire s’inscrit dans ce cadre.



La cérémonie d’ouverture du séminaire a enregistré outre la présence d’une importante délégation du CICR, celle des autorités administratives du Centre Hospitalier Universitaire de Kati et d’une équipe technique composée des spécialistes dans les différents domaines d’intervention. Après une brève présentation des participants, Trois interventions ont marqué cette cérémonie d’ouverture, celle de Mme la Présidente du CHU, ensuite le Représentant du CICR et le Directeur général de l’hôpital. Ils ont tous salué l’initiative et ont fondé de l’espoir que de ce trois jours de séminaires sortiront des personnels suffisamment outillés et capables d’être à hauteur de souhait. Quant au Coordinateur du département santé du CICR Gabriel Muffata Kolongo, l’initiateur du dit séminaire, l’objectif général est d’améliorer la qualité de la prise en charge des blessés victimes des conflits armés et d’autres situations de violence au Mali. Le CICR qui n’est pas à sa première fois a voulu réaliser une formation participative des professionnels de santé de l’hôpital des Armées de Kati sur l’évaluation, la stabilisation et le traitement définitif des blessés balistiques. Ensuite définir un cadre d’échanges de prise en charge entre l’équipe chirurgicale Mobile ECM et les structures de soins dans le cadre de la stabilisation, traitement définitif des blessés par arme.





S’agissant des contenus de la formation : ils étaient relatifs à l’introduction au DIH, à la projection d’une vidéo sur la balistique lésionnelle, à une évaluation initiale ABCDE et mise en condition, triage et afflux massif des blessés par arme, principe essentiels dans la PEC des patients blessés par arme, blessure thoracique. Sans oublier de projeter une vidéo sur le drainage thoracique, lésions balistiques des membres, blessures abdominales. Il a été également question d’approche de la chirurgie de sauvetage , des blessés par engins explosifs, antibiothérapie en chirurgie de guerre. Enfin une vidéo sur la prise en charge des blessés de guerre, traumatisme chez la femme enceinte en temps de guerre, asepsie en salle opératoire et principes de stérilisation.



Au terme des trois jours de séminaires très riches les participants ont acquis des compétences pratiques dans la gestion des plaies balistiques et autres traumatismes. La stabilisation et le traitement définitif des blessés de guerre sont largement discutés et compris. Le mode de collaboration entre l’équipe chirurgicale du CICR et les structures bénéficiaires est défini. Enfin les séances de démonstration/ Simulation sur mannequin et/ ou au chevet des patients.



Youssouf Sissoko