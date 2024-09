Aéroport international Modibo Keita Senou: les restrictions d’accès levées - abamako.com

Aéroport international Modibo Keita Senou: les restrictions d'accès levées Publié le mercredi 18 septembre 2024

Le Ministre des Transports et des Infrastructures a signé un communiqué pour informer l'opinion publique de la levée des restrictions d'accès des usagers à l'aéroport international Président Modibo KEITA Sénou.



Les activités ont repris ce mardi 17 septembre 2024 à partir de 16 heures.



Le Ministre des Transports et des Infrastructures a saisi l'opportunité pour réaffirmer la détermination de l'autorité aéronautique nationale à assumer ses missions d'ordre public et à satisfaire les besoins des usagers.



