Mali : quatre employés du géant canadien Barrick Gold arrêtés pour délits financiers présumés Publié le samedi 28 septembre 2024

Il s’agit de quatre cadres maliens de la société canadienne, deuxième plus grand exploitant d'or au monde, rapporte Reuters. Les autorités maliennes n'ont pas immédiatement confirmé ces arrestations.



Les autorités militaires du Mali ont arrêté quatre employés de la société minière canadienne Barrick Gold, rapporte Reuters précisant que les quatre employés sont des cadres maliens.



Barrick est le deuxième plus grand exploitant d'or au monde et l'un des principaux producteurs d'or du Mali.



Un responsable gouvernemental basé dans la région et s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré à Reuters que quatre employés de Barrick avaient été arrêtés pour des délits financiers présumés.



Barrick s'est refusé à tout commentaire. Les autorités maliennes n'ont pas immédiatement confirmé ces arrestations.



Une deuxième source, qui travaille dans le secteur minier malien, a confié que les quatre personnes avaient été arrêtées mercredi et qu'il s'agissait d'employés maliens de haut rang de Barrick.



Réorganisation du secteur



Le Mali est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique et les autorités militaires ont cherché à canaliser une plus grande part des revenus de l'or vers les coffres de l'État, notamment par le biais d'un nouveau code minier qui permet au gouvernement d'accroître sa participation dans les concessions aurifères.



La réorganisation du secteur s'inscrit dans le cadre d'un changement de politique plus large, qui a vu les autorités rompre des liens de longue date avec des alliés occidentaux tels que la France et rechercher des relations diplomatiques, sécuritaires et commerciales plus étroites avec la Russie notamment.



L'année dernière, le Mali a signé un accord avec la Russie pour la construction d'une raffinerie d'or dans la capitale Bamako et a conclu un accord avec l'entreprise publique russe d'énergie nucléaire Rosatom pour la prospection de minerais et la production d'énergie nucléaire.