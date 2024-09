Mme Bouaré inébranlable et ferme face à la cour d’Assises hier :"Le dossier est arrivé déjà signé chez moi" "Le ministre délégué Madani Touré et le Premier ministre Oumar Tatam Ly en savent plus que moi sur le dossier" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mme Bouaré inébranlable et ferme face à la cour d’Assises hier :"Le dossier est arrivé déjà signé chez moi" "Le ministre délégué Madani Touré et le Premier ministre Oumar Tatam Ly en savent plus que moi sur le dossier" Publié le samedi 28 septembre 2024 | Nouvel Horizon

Tweet

Le deuxième jour de l'audience concernant les dossiers dits de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires s'est ouvert hier mercredi 25 septembre 2024 à la Cour d'Assises Spéciale sur les Crimes Économiques et Financiers.



À l'ouverture, le président de la cour a annoncé entrer dans dans le fond de Affaire Cour a dit de l'acquisition de l'avion présidentiel en premier lieu. Pour cette Affaire, c'est Madame Bouaré Fily Sissoko, ministre de l'Économie et des Finances à l'époque des faits qui a été entendue durant près de six (06) heures de temps et soumise aux questions de la Cour et du Parquet Général qui n'ont pas manqué de poser toutes les questions nécessaires pour aboutir à la manifestation de la vérité. Dans sa Défense, Mme Bouaré dont le Conseil avait déploré la veille l'absence de témoins clés dans le dossier, a réitéré son rôle secondaire dans l'achat dudit avion contrairement à ceux qui ont négocié et signé le contrat à son insu avant de la mettre devant le fait accompli.



M Bouaré Fily Sissoko est sous le coup trois (03) chefs d'inculpation que sont «faux en écriture, atteinte aux biens publics et complicité d'atteinte aux biens publics». Appelée à la barre pour donner des explications sur l'Affaire dite de l'acquisition de l'avion présidentiel, Me Bouaré Fily Sissoko a tout d'abord rejeté «totalement ces accusations», car ayant «toujours servi mon pays loyalement et dignement».

Elle a par la suite tenu à remercier le Bon Dieu de lui avoir donné l'opportunité de pouvoir s'expliquer devant la Cour et le peuple malien, sans manquer de remercier tous ses soutiens, amis, famille, occupants et personnel du Centre Pénitentiaire de Bollé qui lui ont toujours, signifié énormément de respect.





RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024