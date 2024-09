Direction générale de la Somagep : Les locaux inondés par la montée des eaux ! - abamako.com

Direction générale de la Somagep : Les locaux inondés par la montée des eaux ! Publié le lundi 30 septembre 2024 | Reflet d'Afrique

À Bamako, les inondations causées par la montée des eaux n’ont pas épargné la Direction Générale de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP-SA) sise dans la rue 41, à Djicoroni Troukabougou. Ce week-end les bureaux situés au rez-de-chaussée et la cour ont été submergés par les eaux. Ce qui rend inopérant ce service public en ce début du mois d’octobre, selon les responsables de cette structure.

<< il y a une forte remontée capillaire au rez-de-chaussée du bâtiment principal de la SOMAGEP entraînant l’arrêt de nos serveurs jusqu’à lundi. Aussi le poste d’alimentation électrique de nos bureaux est inondé ce qui entraîne un arrêt électrique donc les systèmes de paiement électronique seront interrompus jusqu’à lundi>>, nous a expliqué Dramane Coulibaly, directeur général de la Somagep-SA avant que les eaux ne prennent d’assaut la cour même de sa structure ce week-end. Une situation qui rend inopérant ce service public en ce début de la première semaine du mois d’octobre.

En effet, selon les dernières informations parvenues par le centre de coordination et de gestion des crises sur les inondations, le pays est en alerte rouge.

Selon le chef de centre, la situation hydraulique le long des fleuves Niger et Bani est marquée par la poursuite de la montée des niveaux d’eau. Qu’il juge "exceptionnelle". Selon ses explications, les seuils d’alerte ont été atteints et dépassées dans certaines localités, ce qui a provoqué déjà des débordements des eaux du cours normal par endroits. Parmi ces localités, Bamako, la capitale du pays située au bord du fleuve Niger, où plusieurs services publics et privés, subissent déjà les conséquences de la montée des eaux. C’est le cas de la Direction Générale de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP-SA) qui assiste impuissamment la montée des eaux dans les bureaux au rez-de-chaussée jusque dans la cour. Une situation qui a entraîné ainsi des dégâts matériels considérables, selon le premier responsable de cette structure. Selon lui, l’inondation à leur niveau a occasionné l’arrêt des serveurs et l’interruption du poste d’alimentation électrique des bureaux qui permet les systèmes de paiement électronique. Ce qui veut dire qu’il sera difficile, voir impossible de travailler pendant cette période. Le service n’est donc pas en mesure d’assurer la satisfaction de la clientèle. Les lieux doivent être évacués et de toute urgence selon les conseils donnés par le centre de coordination et de gestion des crises.

Cependant, la Samagep ne sera pas certainement la dernière structure touchée par la montée des eaux qui continue vraiment de paralyser des services et même des commerces à Bamako. Avant la direction générale de la Somagep, les locaux de l’Académie d’Enseignement de Kalabancoro et plusieurs ménages ont été submergés, ainsi que les locaux de la radio kledu à la cité du Niger où plusieurs autres services ont été touchés avant ce week-end.

L’alerte est au niveau rouge, la situation reste préoccupante. C’est pourquoi, dans un récent communiqué, le ministère de la sécurité et de la protection civile, secrétaire permanent du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes a invité les populations à l’évacuation des zones riveraines car la montée continue et les apports d’eaux sont très importants.

Les localités mises en alerte rouge à Bamako par le centre de coordination et de gestion des crises concernent : Kalabancoro sur toute la partie de la station de pompage de la Somagep, Djicoroni Para, Badalabougou sur toute la zone située entre le Palais de la culture et l’ancienne Ambassade du Sénégal, Cité du Niger, la zone de l’hôtel Mandé, Sotuba Zone industrielle, Corniche de la cinquantenaire (alentours de la brigade fluviale). Restons vigilants !

Moussa Sékou Diaby

Refflet d’Afrique