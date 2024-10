Coup de tonnerre au procès des équipements et de l’avion présidentiel à la cour d’Assises : «L’Affaire du Procureur Général dans laquelle on est depuis des années tombe sous le témoignage de son propre témoin» A martelé un Avocat de la Défense - abamako.com

Publié le mardi 1 octobre 2024 | Nouvel Horizon

C'est sur fond de clash entre le Parquet General représentant le Ministère public que la cin quième journée du proces concer nant les dossiers dits d'acquisition des équipements militaires et de l'aéroner présidentiel s'est vert hier lundi 30 septembre 2024 à la Cour d'Assises Speciale sur les Crimes Economiques et Financiers. A l'ordre du jour, le passage du témoin, Boubacar Ben Bouille Haidara, ancien Directeur National du Trésor et de la Comptabilité qui devait présenter des pièces justificatives pour conforter les declarations qu'il a faites lors de l'audience du jeudi 26 septembre dernier