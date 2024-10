UNESCO : La Langue soninké célèbre sa journée en présence du Pr. Dioncounda Traoré - abamako.com

UNESCO : La Langue soninké célèbre sa journée en présence du Pr. Dioncounda Traoré Publié le jeudi 3 octobre 2024 | Le Matin

«Le Soninké à l’ère du numérique» ! Tel était le thème de la célébration de la première Journée mondiale du soninké. Organisé au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris (France), l’événement a enregistré la présence du président Adama Barrow de la Gambie et l’ancien président par intérim du Mali, Pr. Dioncounda Traoré. Cette célébration a été également magnifiée dans de nombreux pays comme le Mali et le Sénégal.



Cette journée a été officiellement décrétée par l’Unesco en octobre 2023 lors de la 217e session de son Conseil exécutif). Cet événement marque un moment historique pour cette langue parlée par plusieurs millions de personnes en Afrique occidentale, notamment au Mali (environ 1 800 000 locuteurs), au Sénégal (environ 1 million) mais aussi en Mauritanie, en Gambie et en Guinée-Conakry. Le Soninké est désormais la 2e langue africaine à se voir attribuer une journée mondiale après le Kiswahili Ou le Swahili (l’une des langues les plus utilisées de la famille africaine, et la plus parlée en Afrique subsaharienne. Il fait partie des 10 langues les plus parlées au monde, avec plus de 200 millions de locuteurs) qui célèbre la sienne chaque 7 juillet depuis 2022.