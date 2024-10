ECONOMIE : Un taux de croissance de 5,3 % attendu en 2025 - abamako.com

ECONOMIE : Un taux de croissance de 5,3 % attendu en 2025 Publié le jeudi 3 octobre 2024

La croissance économique au Mali devrait s’accélérer à 5,3 % en 2025, grâce au secteur minier et à l’industrie textile. En effet, malgré la situation sécuritaire, le pays continue de bénéficier d’une hausse des recettes publiques, soutenant ses efforts de développement.



Pour rappel, la croissance économique du Mali devrait s’établir à 4,7 % en 2024 et 5,3 % en 2025, selon les estimations de la Banque africaine de développement (BAD). Elle est notamment portée par l’exploitation de l’or, le démarrage prochain de la production de lithium et la relance du secteur textile