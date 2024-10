Eliminatoires Can Maroc 2025 : La liste des Aigles attendue ce dimanche - abamako.com

News Sport Article Sport Eliminatoires Can Maroc 2025 : La liste des Aigles attendue ce dimanche Publié le dimanche 6 octobre 2024 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Préparatifs JO Paris 2024 : les Aigles U23 et Paris 13 Atlético se neutralisent (2-2)

Dans le cadre des 3e et 4e journées éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football Seniors, le Mali affrontera en aller-retour la Guinée Bissau les 11 et 14 octobre. A cette occasion, il est attendu du sélectionneur des Aigles, Tom Saintfiet, ce dimanche 6 octobre, la liste des joueurs sélectionnés pour cette double confrontation dont la manche aller aura lieu au Stade du 26-Mars de Bamako.









Auteur d’un match nul et d’une victoire respectivement contre le Mozambique (1-1) et l’Eswatini (1-0), lors des deux premières journées éliminatoires de la Can, le Mali tentera de poursuivre son petit bonhomme de chemin dans cette campagne qualificative pour la 35e édition de la compétition dont la phase finale est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.



Avec 4 points pris sur 6 pour leurs deux premières sorties, les Aigles peuvent composter leur ticket de qualification à l’issue des deux prochaines journées (3e et 4e) en cas de victoires combinées à celles du Mozambique, également auteur de 4 points après son match nul concédé face au Mali et sa victoire sur la Guinée Bissau qui occupe la 3e place avec 3 points suite à son succès de 1-0 sur l’Eswatini qui ne compte pas la moindre victoire.



Pour ces deux matchs, qui peuvent s’avérer déterminantes pour les Aigles, le sélectionneur Tom Sainfiet est attendu ce dimanche pour l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés. Sauf retournement de situation, le Belge pourra compter sur une grande partie de son effectif après la résolution du différend qui opposait la fédération à quelques footballeurs.



Alassane Cissouma