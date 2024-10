Sécurisation de la ville de Bamako : La Mairie de la CIII lance le déguerpissement des kiosques et autres aux alentours des casernes - abamako.com

Sécurisation de la ville de Bamako : La Mairie de la CIII lance le déguerpissement des kiosques et autres aux alentours des casernes Publié le mercredi 9 octobre 2024 | le sursaut

La décision émane de la mairie de la Commune III depuis le 1er Octobre dernier. Il s’agit de l’annulation des autorisations de kiosques et toutes autres installations au niveau des camps militaires de la Commune III pour des raisons sécuritaires.



Après la fermeture de 7 marchés à bétail de Bamako pour raison d’ordre sécuritaire le 19 septembre dernier, la décision de déloger toutes les installations et kiosques aux environs des casernes de la Commune III vient d’être prise par la maire Mme Djiré Mariam Diallo.





En effet, selon elle, cet arrêt municipal se situe dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et les menaces terroristes dans le District de Bamako. Cette mesure est accompagnée par un autre ordre provenant d’elle, instruisant la Brigade urbaine de Protection de l’Environnement de procéder ce matin lundi 7 Octobre, à l’application de cette décision. A savoir au déguerpissement de tous les kiosques à proximité de la Base ‘’A’’ au quartier de Bamako Coura Bolibana avec l’appui sécuritaire assuré par le Commissariat de Police de Dravela Bolibana.



Faut-il le rappeler, depuis l’attaque terroriste du 17 septembre qui a visé plusieurs zones à Bamako, les Autorités ne cessent d’émettre des mesures dans le but de renforcer la sécurité à Bamako notamment au niveau des casernes, brigades, commissariats et autres structures des forces armées et de sécurité du Mali.



Mariam Sissoko