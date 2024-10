Inondations dans les pays du Sahel et autres : L’Union Europe en soutien avec 5,4 millions d’euros - abamako.com

Les pays concernés sont le Tchad, le Niger, le Mali, le Nigéria, le Cameroun et le Burkina Faso. Tous victimes des inondations depuis plusieurs mois. A leur endroit, l’UE accorde 5,4 millions d’Euros d’aide humanitaire pour assister les populations les plus touchées.



Selon la note de la Direction Générale de la Protection Civile et des Opérations d’Aide humanitaire européennes (ECHO), plus de 4,4 millions de personnes seraient affectées dans ces 6 pays par des inondations. Ce qui a entrainé la destruction de maisons, d’établissements de santé publique, de système d’eau, d’écoles et d’installations sanitaires. De même, des routes, d’infrastructures et de zones agricoles. S’y ajoutent l’absence d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et aux services sanitaires augmentant le risque de propagation des maladies hydriques.





Selon toujours l’ ECHO, ce financement permettra de fournir une aide immédiate et de répondre aux besoins les plus urgentes concernant la nourriture, les abris, l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et d’autres services essentiels dans les zones les plus durement touchées. Ainsi, cette enveloppe sera répartie comme suit : Tchad : 1 million € ; Niger : 1.350.000 € ; Nigeria : 1.100.000 € ; Mali : 1.000.000 € soit 656.000.000 FCFA ; Cameroun : 650.000 € et Burkina Faso : 300.000 €.



Le Commissaire chargé de la gestion des crises de l’Organisation, Janez Lenarcic d’affirmer que des précipitations excessives ont frappé les régions du Sahel et du Lac Tchad avec des impacts sans précédent. Ce qui a fait déplacer des millions de personnes et provoquant des souffrances et des dégâts considérables. « Nous mobilisons tous les moyens à notre disposition pour venir en aide aux plus vulnérables dans les pays sinistrés, afin qu’ils puissent recevoir l’aide dont ils ont tant besoin » a-t-il déclaré.



Mariam Sissoko