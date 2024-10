VIH/SIDA dans les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : La jeunesse malienne, la plus touchée de la région - abamako.com

VIH/SIDA dans les pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) : La jeunesse malienne, la plus touchée de la région Publié le mercredi 9 octobre 2024 | le sursaut

Par rapport à celles du Burkina et du Niger, le Mali a la population comptant plus de personnes vivant avec le VIH/SIDA au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Selon le Secrétaire exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA (HCNLS), Dr Ichaka Moumine Koné, il est signalé 120.000 personnes séropositives au Mali, 95.000 au Burkina Faso et 31.000 au Niger. Et la couche la plus touchée et vulnérable à cette pendémie au Mali, est la jeunesse.



Ces chiffres ont été rendus publics lors de la journée de sensibilisation et d’échange organisée, le samedi 21 septembre dernier, par le Centre de Médecine du Sport (CMS) en collaboration avec le HCNLS. Pour rappel, le thème était ‘’Activité sportive et système immunitaire en milieu jeune de l’AES.





Pendant son passage au pupitre, le secrétaire exécutif du HCNLS, Dr Ichaka Moumine Koné a alerté sur les personnes atteintes du VIH Sida au Mali qui sont plus nombreuses que celles des autres pays de l’AES. A ce sujet, Dr Koné a déclaré qu’ils sont 120.000 individus vivant avec le Sida au Mali, 95.000 au Burkina Faso et 31.000 au Niger. Et la couche la plus touchée et vulnérable à cette affection au Mali, est la jeunesse.



Il a indiqué qu’au Mali, la situation des jeunes face au VIH reste une préoccupation majeure, malgré les progrès réalisés dans la lutte contre ce Virus au niveau national. Ce qui lui fera dire que la prévalence du VIH au Mali est autour de 1,1% (estimation en 2020) et de 1% (estimation en 2023). Mais qu’elle est plus élevée dans certains groupes à risque, notamment chez les jeunes dont la prévalence parmi eux est estimée à environ 0,4%.



De son explication, les jeunes filles sont souvent plus affectées que les garçons, avec des taux de prévalence plus élevés en raison de facteurs biologiques et sociaux. «Les jeunes travailleurs du sexe, les jeunes hommes ayant des rapports avec des hommes et les miniers sont particulièrement exposés et enregistrent des taux de prévalence bien plus élevés que la moyenne nationale » a-t-il éclairé.



En guise de prévention, le SE du HCNLS a attiré l’attention que face aux défis sanitaires auxquels cette jeunesse est confrontée, il est impératif de mutualiser les efforts dans l’espace AES afin de lutter efficacement contre le VIH/Sida.



Face à tout cela, le changement de comportement est toujours primordial.



Mariam Sissoko