La Présidente directrice générale (PDG), en prison, serait l’épouse du président d’une association religieuse. Un thuriféraire fieffé du régime défunt. Madame est une femme bien connue à Bamako. Convoquée dans la journée du jeudi 4 octobre 2024 au Pôle économique et financier, la PDG de l’Agence de cession immobilière (ACI-SA) a été placée sous mandat de dépôt. La gestion de l’ACI-SA serait catastrophique.



Tous les anciens présidents directeurs généraux seraient rattrapés par ce dossier. Pourquoi ne pas commencer par cet ancien PDG qui a morcelé et vendu des rues et des espaces verts, et un ancien ministre des Domaines et des Affaires foncières qui aurait donné un mandat à un PDG de l’ACI pour vendre les bâtiments de l’État en toute irrégularité ?

Selon les murmures de Bamako, il se serait réfugié en France et aurait mis tous ses biens au nom de sa femme.



Inter de Bamako