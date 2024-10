L’expérience de la Chine dans la réduction de la pauvreté s’épanouit en Afrique - abamako.com

L'expérience de la Chine dans la réduction de la pauvreté s'épanouit en Afrique Publié le lundi 14 octobre 2024 | Xinhua

© Autre presse par DR

La Chine aide les pays africains à réduire la pression de la dette

Lors d'un séminaire du Forum de coopération agricole Chine-Afrique organisé à Kigali, capitale du Rwanda, l'expert agricole chinois Zhao Ke a présenté avec passion le développement du village de démonstration de la coopération agricole Chine-Zimbabwe au cours des dernières années. A la fin de sa présentation, des applaudissements vigoureux et prolongés ont retenti dans la salle.



En 2019, sous l'égide d'experts agricoles chinois, le village de démonstration de la coopération agricole Chine-Zimbabwe pour la réduction de la pauvreté a été créé à Zvimba, dans la province du Mashonaland occidental. Il s'agit d'un projet pilote pour promouvoir la réduction de la pauvreté dans l'ensemble du pays.



"Pour les ménages pauvres, la préoccupation primordiale est de se nourrir", déclare Zhao Ke, chef de la mission agricole chinoise au Zimbabwe arrivée en septembre 2023.



La mission a fourni aux agriculteurs des graines de maïs, des engrais, des pesticides et du matériel de production et a organisé trois sessions de formation aux technologies agricoles. Après une seule récolte, le rendement du maïs dans le village de démonstration a été multiplié par plus de dix, passant de 0,45 tonne par hectare à 5 tonnes par hectare, ce qui a permis de résoudre rapidement le problème de la famine.



Le groupe d'experts, en appliquant l'expérience chinoise, a encouragé les villageois à s'engager avec leur surplus de céréales dans l'élevage de poulets et de lapins, ce qui est plus rentable.



Après l'éclosion des œufs dans la coopérative agricole du village, les poussins seront vendus au public ou distribués aux éleveurs. Les experts fournissent aussi une assistance technique complète pour la sélection et l'élevage des poulets, l'éclosion, la préparation des aliments, ainsi que la transformation de la viande de lapin.



Avec l'aide d'experts chinois, Gabeil Mabiri, un habitant du village, cultive un hectare de maïs chaque année, produisant près de quatre tonnes de maïs et élevant 95 lapins. "Je suis vraiment reconnaissant aux experts chinois d'avoir changé ma vie."



Aucune expérience en matière de développement ne peut être simplement copiée ou appliquée à n'importe quel pays. En fonction des ressources et des habitudes agricoles des différents pays et régions, les experts chinois ont exploré différents modèles de développement adaptés aux conditions locales.



Au Burundi, dans le village Quatre Ninga de la commune de Gihanga, dans la province de Bubanza, les experts chinois ont mis en place un projet pilote de réduction de la pauvreté par la technologie du riz, et ont exploré un modèle d'investissement des fonds productifs pour promouvoir la culture du riz hybride.



En termes simples, la mission d'experts fournit des fonds pour l'achat de semences, d'engrais et de pesticides, et les agriculteurs restituent ces fonds après la récolte pour la production de la saison suivante, assurant ainsi une sécurité financière pour un développement durable.



Actuellement, le village est entièrement sorti de la pauvreté, et le revenu annuel par habitant est passé de 25 dollars en 2015 à 450 dollars en 2022, ce qui en fait un village modèle national pour le développement du Burundi.



"C'est la mission d'experts chinois qui nous a rendus riches", s'exclame avec enthousiasme un agriculteur burundais. La plupart des agriculteurs du village ont construit des maisons à deux étages, comme dans les villages aisés en Chine.



Selon des statistiques, depuis 2006, le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales a envoyé 87 missions agricoles de haut niveau composées de 883 experts dans 36 pays d'Afrique, formé près de 100.000 habitants locaux et transmis près de 1.000 technologies pratiques, apportant ainsi une contribution indélébile au développement agricole et à la réduction de la pauvreté en Afrique.



"Nous sommes prêts à transmettre la technologie, l'expérience et la sagesse chinoises en matière de réduction de la pauvreté en Afrique", déclare Yang Huade, membre de la mission agricole chinoise au Burundi.