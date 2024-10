Pnev La haute administration et les forces armées et de sécurité se l’approprient - abamako.com

News Politique Article Politique Pnev La haute administration et les forces armées et de sécurité se l'approprient Publié le lundi 14 octobre 2024 | L'Essor

La session d’appropriation du Programme national d’éducation aux valeurs (Pnev) se poursuit.



La rencontre du vendredi dernier au Centre international de conférences de Bamako (CICB) était destinée à la Haute administration publique, aux Forces armées et de sécurité, aux autorités administratives indépendantes et aux collectivités territoriales qui constituent des entités auxquelles, la Constitution a réservé une place très importante. L’ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga. C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement à leur tête, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.



Ce Programme a pour objectif général d’instituer un nouveau système d’éducation civique, morale et patriotique basé sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. Il vise la formation d’un autre modèle de citoyen, pétri de qualités remarquables de bâtisseur.



Après avoir rappelé la nécessité de cette rencontre, le ministre de la Refondation de l’État s’est dit persuadé que les participants tireront un bénéfice certain de cette session d’appropriation du Pnev. Selon Ibrahim Ikassa Maïga, sa vocation est d’outiller le citoyen malien tout au long de sa vie, du foyer familial au cadre communautaire jusqu’au niveau de l’État et dans la vie active en l’éduquant au respect des valeurs socio-culturelles et à la bonne gestion des affaires publiques. Ce faisant, il dira qu’il s’agit de contribuer à forger une société plus forte, plus unie et plus fière de ses racines pour mieux se projeter dans l’avenir. Le ministre Maïga a assuré que les pertinentes contributions formulées au cours de la rencontre feront l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la mise en œuvre des activités inscrites au plan d’actions du Pnev 2024-2028.



À sa suite, des experts de la Mission d’appui à la refondation de l’État (Mare), comme Pr Ibrahima N’Diaye et Alhousseini Bretaudeau, ont largement expliqué la vision, les objectifs et les axes stratégiques du Programme. Ils ont rappelé les valeurs d’Hommes, de République et de système ainsi que les modes de transmission desdites valeurs. Ils ont également souligné quelques principes de nos valeurs, notamment la dignité, le patriotisme et le courage.



Lors de la phase des questions-réponses, de nombreuses propositions ont été formulées dans le sens de l’amélioration du Pnev. On retient, entre autres, le programme éducatif, la formation dans le secteur de la pharmacopée, la justice, la vérité, la salubrité et le civisme. En réponse, le chef de la Mare, Mamadou Mohamed Coulibaly, non moins ancien ministre chargé de la Refondation de l’État, a surtout invité à la lecture du document pour se l’approprier. Cela pour dire que l’acquisition du Programme est nécessaire car le plan d’actions traite de tous les problèmes qui ont été soulignés par les différents intervenants.



Dans son discours de clôture des travaux, le chef du gouvernement a soutenu la nécessité de renforcer l’éducation aux valeurs à tous les niveaux, de rétablir l’autorité parentale, la culture citoyenne et de promouvoir les idéaux de panafricanisme. Toute chose qui, selon Dr Choguel Kokalla Maïga, mettra en évidence, la nécessaire synergie d’action entre l’ensemble des couches de la Nation en vue de réussir la réappropriation de nos valeurs positives pour un Mali nouveau, refondé avec un nouveau type de citoyen.



Le Premier ministre s’est dit satisfait de la session dont les pertinentes recommandations contribueront sans doute à l’exécution efficiente des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal du Pnev avec l’implication de l’ensemble des forces vives de la Nation.



Dans ce même ordre d’idées, a-t-il signalé, les actions et les discours doivent prendre en compte les trois principes directeurs de l’action publique, notamment le respect de la souveraineté de l’État, les choix souverains du peuple malien et la défense de ses intérêts en tout lieu et à tout moment. S’adressant aux experts, le chef de l’Administration malienne a fait remarquer que le Pnev doit être un bréviaire pour tous les cadres supérieurs de notre pays.



Souleymane SIDIBE