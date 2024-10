Affaire Ladji Bourama AIR force one et des équipements militaires : Un renvoi salutaire pour la manifestation de la vérité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affaire Ladji Bourama AIR force one et des équipements militaires : Un renvoi salutaire pour la manifestation de la vérité Publié le lundi 14 octobre 2024 | Le Sphinx

Tweet









Commencée le 09 octobre dernier, l’affaire dite de l’avion présidentielle baptisé par votre journal préféré « Ladji Bourama Air force One » et des équipements militaires est renvoyée sine die en attendant les auditions, à titre de témoins, des ex- Premiers ministres, Oumar Tatam Ly et Moussa Mara et de l’ancien ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances en charge du Budget, Madani Touré, comme l’a demandé le parquet à la Cour d’Assises qui a finalement accédé à sa requête. Cette même demande avait été faite, en vain, par l’un des accusés, Mme Bouaré Fily Sissoko, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances.



Sphinx