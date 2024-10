Banque mondiale: plusieurs pays africains devraient enregistrer des taux de croissance supérieurs à 6% - abamako.com

Banque mondiale: plusieurs pays africains devraient enregistrer des taux de croissance supérieurs à 6% Publié le mercredi 16 octobre 2024

La Banque mondiale a publié, lundi 14 octobre, son rapport Africa’s Pulse relatif à l’Afrique subsaharienne où elle revoit ses prévisions de croissance. Si la progression moyenne du PIB devrait ressortir à 3% selon les nouvelles projections, pas moins de 17 pays devraient afficher des croissances supérieures ou égales à 5%. Sept d’entre eux pourraient même afficher des taux de croissance entre 6 et 9,7% en 2024 et 2025. Les détails.



Après le rapport d’avril dernier, la Banque mondiale a publié son rapport Africa’s Pulse sous le titre «Transformer l’éducation pour une croissance inclusive». Ce document livre des données sur de nombreux indicateurs économiques et monétaires d’Afrique subsaharienne: croissance, dette, inflation, balance des paiements, réserves de change, taux directeurs…



Les projections de croissance figurent parmi les données les plus suivies en ce sens qu’une révision à la hausse ou à la baisse donne une idée sur les anticipations de la Banque quant à l’évolution des économies africaines. D’après le dernier Africa’s Pulse, la croissance des économies africaines devrait reculer de 0,4 point de pourcentage par rapport à la prévision d’avril dernier. En clair, les économies d’Afrique subsaharienne, prises globalement, devraient croitre de 3% en 2024 (au lieu de 3,4% en avril dernier) et de 4% en 2025 et 2026.