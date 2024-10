AGVRG et CPUP: Un gîte doré pour les proches du Ministre de la Réconciliation nationale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique AGVRG et CPUP: Un gîte doré pour les proches du Ministre de la Réconciliation nationale Publié le mercredi 16 octobre 2024 | Nouveau Reveil

© aBamako.com par MS

1 ème édition-Semaine de la réconciliation nationale / le ministre Ismaël Wague face à la presse : " c’est ensemble dans nos différences et par notre diversité que nous rebâtirons un Mali réconcilié"

Tweet

Le Mali kura tant rêvé par les maliens risques de devenir un mirage. Ce qui se passerait au ministère de la Réconciliation nationale en est une parfaite illustration, à en croire un collectif dit des victimes du colonel-major Isamel Wagué. De quoi s'agit-il ?



L'Autorité de Gestion des Réparations en faveur des Victimes (AGRV) est l'organe qui a succédé à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR). Elle a été créée par l'actuel Ministre de la Réconciliation nationale, Colonel -major Ismaël Wagué, ancien porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), organe qui a opéré le coup d'État militaire du 20 août 2020. Le hic qui titille est que cette nouvelle structure a démarré avec des nouveaux agents au détriment des anciens dont la plupart ont été licenciés. Il en a été de même pour le Centre pour la promotion de l'unité et de la paix (CPUP). Qui sont ces nouveaux agents? Pourquoi les anciens n'ont-ils pas été reconduits à leurs postes ? A ces questions, le Collectif des victimes du colonel Ismaël Wagué a fait une déclaration qui a été virale sur les réseaux sociaux.



Le Ministre Wagué accusé de népotisme et de favoritisme !



Dans le cadre du recrutement des 130 agents de l'AGVR, le collectif reproche au ministre Wagué d'avoir donné la priorité à ses proches et parents au détriment des anciens employés. Il ressort de la déclaration du collectif que 80% des membres du cabinet du Ministre Wagué ont été transférés à l'AGRV et des instructions strictes auraient été données pour exclure les anciens agents de la Commission Vérité Justice et Réconciliation. Cet effectif a été complété par d'autres proches du Ministre qui étaient en chômage ou dans d'autres structures. Ceux qui sont fonctionnaires ont tout juste été affectés à la nouvelle structure et ceux, qui ne le sont pas, ont bénéficié de contrats.



D'après le collectif, la plupart de ces nouveaux agents n'ont aucune référence dans le domaine de la justice transitionnelle. Les cadres ont été recrutés sans appel à candidature. Par exemple, la Secrétaire Exécutive Adjointe est le colonel Malado Keita, ancienne Conseillère Technique au ministère de la Réconciliation.



Par ailleurs, en ce qui concerne le Centre pour la promotion de l'unité et la paix (CPUP) qui a aussi été créé, monté et ficelé par l'ancienne CVJR tout comme l'AGRV, ce sont les mêmes pratiques. D'après le collectif, le Ministre Wagué a nommé son oncle maternel (jeune frère de sa maman, Astou N'diaye) Pr Ibrahim Ndiaye au poste de Directeur Général. Son adjoint est un Conseiller Technique dénommé Lassine Diakité.



Des avantages pécuniaires à la base de ce favoritisme

Selon toujours le collectif, cette attitude du ministre Wagué a été motivée par les avantages pécuniaires accordés aux agents de l'AGRV. En effet, avec un budget annuel de fonctionnement s'élevant à 1.587.167.000 FCFA pour l'année 2024, les avantages financiers sont colossaux. Les indemnités de représentation et de responsabilité vont de 1 000 000 F CFA pour le premier responsable (Secrétaire exécutif) à 150 000 F CFA pour le planton et le standardiste. Les autres cadres supérieurs empochent 500 000 FCFA, 400 000 F CFA. Les autres placés directement sous l'autorité de ces cadres bénéficient de 300 000 F CFA, 200 000 FCFA, 150 000 F CFA.



Quant aux indemnités de logement, elles varient de 500 000 F CFA pour le premier responsable à 40 000 F CFA pour le planton et le standardiste. Celles des autres cadres varient de 400 000 F CFA pour le secrétaire exécutif adjoint à 50 000 F CFA en passant par 350 000 F CFA, 200 000 F CFA, 150 000 F CFA, 100 000 F CFA, 75 000 F CFA, 50 000 F CFA.



Si les révélations de ce Collectif s'avèrent réelles, l'on est en droit de s'inquiéter si le Mali kura tant promis aux populations se réalisera. Le temps est le meilleur juge.)

Youssouf Konaré

Source : Le Nouveau Réveil