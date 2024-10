L’Ukraine nie avoir fourni des drones aux rebelles maliens - abamako.com

L'Ukraine nie avoir fourni des drones aux rebelles maliens Publié le mercredi 16 octobre 2024 | BBC

© Autre presse par DR

Soldats du MNLA à Kidal le 4 février 2013.

L'Ukraine a démenti les allégations selon lesquelles elle aurait fourni des drones aux rebelles qui luttent contre l'armée malienne et les mercenaires soutenus par la Russie.



Ce démenti intervient après que le journal Le Monde, basé à Paris, a rapporté que des drones ukrainiens soutenaient les rebelles touaregs "qui bénéficient d'un soutien discret mais décisif de la part de Kiev".



Le gouvernement malien, dirigé par une junte, a mis fin à une alliance de longue date avec l'ancienne puissance coloniale, la France, en 2022, au profit de la Russie, dans le but de lutter contre une insurrection qui dure depuis des années dans le nord du pays.



Mais il n'a pas été en mesure de réprimer les troubles et a récemment subi de lourdes pertes, aux côtés de ses alliés russes.