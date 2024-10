Ces trois pays africains risquent de se retrouver sans électricité - abamako.com

Ces trois pays africains risquent de se retrouver sans électricité Publié le mercredi 16 octobre 2024

Le Niger, le Bénin et le Togo risquent de se retrouver sans électricité à cause de leur dette pour l'életricité fournie par le Nigeria au premier trimestre de 2024.



Le Nigeria a averti le Niger, le Bénin et le Togo qu'il pourrait couper les livraisons en raison de leur dette totale de 5,79 millions de dollars pour l'électricité fournie au deuxième trimestre de 2024, a annoncé la Commission nigériane de régulation de l'électricité (NERC).



Selon un rapport de la NERC publié le 9 octobre, les entreprises concernées sont:

. la Société béninoise de l'énergie électrique (SBEE) qui a contracté des dettes auprès des sociétés nigérianes Transcorp et Paras;

. la Société nigérienne d'électricité (NIGELEC) qui est endettée sur l'accord signé avec la société nigériane Mainstream Energy Solution;

. la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) qui doit payer pour l'électricité fournie par la centrale nigériane d'Odukpani.