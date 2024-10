La CAF confirme l’annulation du match Libye-Nigeria et promet de se pencher sur ce litige - abamako.com

La CAF confirme l'annulation du match Libye-Nigeria et promet de se pencher sur ce litige Publié le mercredi 16 octobre 2024

La Confédération africaine de football a confirmé l'annulation du match entre la Libye et le Nigeria, qui devait se disputer ce mardi, et promis que l'affaire allait être portée devant ses instances compétentes.



C'est la deuxième sortie de l'instance faitière du football africain en 24 h. Hier, la Caf a déclaré, dans un premier communiqué, avoir "été en contact avec les autorités libyennes et nigérianes après avoir été informée que l'équipe nationale de football nigériane (''Super Eagles'') et son équipe technique ont été bloquées dans des conditions inquiétantes pendant plusieurs heures dans un aéroport où les autorités libyennes leur auraient demandé d'atterrir'’.



Elle a ajouté que "l'affaire a été soumise au Conseil de Discipline de la CAF pour enquête et des mesures appropriées seront prises à l'encontre de ceux qui ont violé les Statuts et Règlements de la CAF".



Les Super Eagles qui devaient affronter la Libye mardi en qualification pour la CAN-2025, ont décidé de ne pas jouer le match prévu mardi 15 septembre à Benghazi pour protester contre le « traitement inhumain » vécu par les joueurs nigérians depuis leur arrivée dimanche dans le pays.